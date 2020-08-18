شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طبيب في النعيرية إثر إصابته بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تسبب فيروس تسبب فيروس كورونا في وفاة طبيب أخصائي أطفال بمستشفى النعيرية العام، وهو الطبيب إسماعيل كردية. وحرص التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على نعي الفقيد؛ داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

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