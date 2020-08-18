شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تكشف حقيقة عودة العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه لم يصدر قرارات جديدة بشأن عودة العمالة المنزلية إلى المملكة. كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه لم يصدر قرارات جديدة بشأن عودة العمالة المنزلية إلى المملكة. وأكدت "الجوازات"، أنه حال صدور أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر قنواتها الرسمية.

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