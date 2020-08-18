شكرا لمتابعة خبر عن القنصلية في قوانجو تحذر المواطنين هناك من الإعصار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت قنصلية المملكة في مدينة قوانجو الصينية، المواطنين المتواجدين في مقاطعة قوانغ دونغ، بأن المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني قد أصدر تحذيرًا عن إمكانية وصول إعصار "Higos" خلال الفترة من 18 – 20 أغسطس الجاري.

ودعت القنصلية، جميع المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية عبر وسائل الإعلام.

وأفادت بأن الرقم الخاص بشؤون السعوديين في القنصلية هو 008618998378131، والرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج هو 0096692003334 .