إحصاء رسمي يوضح خريطة إصابات كورونا الجديدة بمناطق المملكة

تصدرت حائل قائمة المدن السعودية في حالات الإصابة، مسجلة إصابة 81 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 301.323 حالة إصابة في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.



وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بتسجيل (64) حالة إصابة، بينما جاءت الإصابات في باقي المدن كالآتي: «الهفوف (62)، جازان (60)، مكة المكرمة (55)، المدينة المنورة (52)، بريدة (51)، أبها (49)، جدة (49)، خميس مشيط (48)، ينبع (47)، حفر الباطن (32)، أما أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (1439)، جدة (877)، الدمام (275)، المدينة المنورة (226)، نجران (211)، الهفوف (108)، القطيف (92)، الخبر (88)، المبرز (59)، مكة المكرمة (47)، بريدة (44)، جازان (34)، الظهران (34)، الرس (32)، سبت العلاية (30)، شرورة (30)».



كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 301323 حالة، وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمّ تسجيل 4526 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 272911 حالة، كما تمَّ تسجيل 34 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3470 حالة.

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