وزارة الصحة تعلن عن التفاصيل الكاملة لحالات التعافي الجديدة من كورونا

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مسجلة شفاء 1,439حالة، وتمَّ تعافي 877 في جدة، 275 في الدمام، 226 في المدينة المنورة، 211 في نجران، 108 في الهفوف، 92 في القطيف، 88 في الخبر، 59 في المبرز، 47 في مكة المكرمة، 44 في بريدة، 34 في جازان،34 في الظهران، 32 في الرس،30 في سبت العلاية،30 في شرورة، 29 في عنيزة، 29 في الليث، 28 في حفر الباطن، 27 في البشائر، 26 في خميس مشيط، 26 في الدرعية، 26 في وادي الدواسر، 25 في بدر الجنوب، 25 في يدمة، 24 في حائل، 24 في بيشة، 24 في تثليث،21 في رابغ،20 في الطائف، 19 في تبوك، 18 في أبها.

وتم تعافي 18 في الخرج، 17 في بيش، 16 في أبو عريش، 15 في تبالة، 14 في ينبع، 14 في المظيلف، 13 في خليص، 13 في عفيف، 13 في المذنب، 12 في الحرجة، 12 في السليل، 11 في المجمعة، 11 في الجبيل، 11 في بقيق، 11 في عيون الجواء،11 في بللسمر، 10 في البدائع، 10 في صفوى، 9 في خباش، 9 في الرويضة، 9 في الدوادمي، 8 في عرعر، 8 في الزلفي، 8 في مهد الذهب، 7 في رياض الخبراء، 7 في ضرما، 7 في العلا، 7 في مرات، 6 في البرك، 6 في حوطة بني تميم، 6 في النماص، 6 في الوجه، 6 في الخفجي، 6 في راس تنورة، 5 في القريات، 5 في صامطة، 5 في أملج، 5 في المزاحمية، 5 في رماح، 5 في البكيرية، 5 في رجال المع، 4 في الموسم، 4 في الدرب،4 في سكاكا،4في الحناكية، 4 في تيماء، 4 في النعيرية، 4 في قرية العليا، 3 في القوارة، 3 في العيدابي، 3 في أحد رفيدة، 3 في العارضة، 3 في الكامل، 3 في ضرية، 3 في خيبر، 3 في ظهران الجنوب، 3 في تمير، 3 في أضم،3 في ساجر،3 في الجفر، 2 في رفائع الجمش، 2 في الدائر، 2 في النبهانية، 2 في حبونا، 2 في الدلم، 2 في مليجة، 2 في القحمة، 2 في القوز،2 في ثادق، 2 في حريملاء، 2 في صبيا، 2 في القنفذة، 2 في طبرجل، 2 في شقراء، 2 في ضمد، 1 في الطوال،1 في فرسان، 1 في عريعرة، 1 في الشنان، 1 في سميراء، 1 في عقلة الصقور، 1 في حوطة سدير، 1 في الخاصرة 1 في الباحة، 1 في طريف، 1 في سراة عبيدة، 1 في المندق،1 في البدع،1 في المخواة، 1 في القيصومة، 1 في العيون، 1 في أحد المسارحة، 1 في المجاردة، 1 في العقيق،1 في ضبا،1 في بقعاء، 1 في ليلى،1 في القويعية، 1 في العيص، 1 في سلوى، 1 في فيفا، 1 في القرى، 1 في وادي الفرع، 1 في الحمنة، 1 في سيهات، 1 في وثيلان، 1 في أم الدوم، 1 في القريع.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 301323 حالة، وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 4526 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 272911 حالة، كما تمَّ تسجيل 34 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3470 حالة.

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