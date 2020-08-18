بالصور.. حادث مأساوي ينهي حياة عروسين ليلة زفافهما بجازان

الدفاع المدني والإسعاف باشرت الواقعة..
أكدت مصادر لـ«عاجل» أن فرقًا من الدفاع المدني والجهات الأمنية المختصة وسيارات الإسعاف باشرت حادث سقوط سيارة يستقلها عروسان من قمة جبلية في محافظة هروب بالقطاع الجبلي شرق منطقة جازان في نهاية مأساوية استقبلت نبأهما أهل العروسين وسكان المحافظة التي يسكنون بها.
وأشارت المصادر إلى أن عقب انتهاء مراسم الزفاف التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين ليبادر العريس إلى أخذ عروسه بسيارة خاصة للتوجه إلى أحد الفنادق التي حجز بها غرفة منذ وقت مبكر لقضاء عدة أيام به، وأثناء سيره بأحد الطرقات في موقع يدعى الفقارة بمحافظة هروب انحرفت به سيارته عن مسار الطريق عبر منحدر جبلي خطير وسقطا لمسافة بعيدة.
وعلى الفور تلقت فرق الدفاع المدني بلاغا بالحادث وانتقلت إلى الموقع واتخذت كل الإجراءات اللازمة للوصول إلى أسفل الجبل الذي استقرت به السيارة من أجل إنقاذ العروسين، لكن القدر كان أسرع؛ حيث فارقا الحياة نتيجة قوة ارتطامهما بالحجارة والأشجار، وقام رجال الدفاع المدني إلى انتشال جثمانهما، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات النظامية وتسليمهما لذويهما من أجل دفن جثمانهما لاحقًا.
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