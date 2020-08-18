الصحة: تعافي 4526 حالة جديدة.. وتسجيل 1409 إصابة بكورونا.. ووفاة 34 شخصًا

خلال الـ24 ساعة الماضية..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 301323 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 4526 حالة تعاف جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 272911 حالة، كما تم تسجيل 34 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3470 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكل القطاعات بنسبة 43%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
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