وليد بخاري: لم أدْلِ بتصريحات حول اغتيال الحريري..
نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان، أن يكون السفير وليد بخاري قد أدْلَى بأيِّ تصريحات صحفية بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.
وقالت سفارة المملكة ببيروت عبر حسابها بموقع تويتر: « إشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف والمنسوب لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري، تودّ السفارة أن توضح أنَّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة».
وأضاف: «السفير لم يتحدَّث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أنَّ السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن».
اقرأ أيضًا:
بالفيديو والصور.. لحظة تسليم مساعدات الجسر الجوي السعودي للحكومة اللبنانية
بالفيديو.. سفير لبنان بالرياض يعدد الخسائر.. ووليد بخاري: معًا.. سيعود أملًا
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي بلبنان ينفي «الخبر المفبرك» حول المحكمة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.