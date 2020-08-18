السفير السعودي بلبنان ينفي «الخبر المفبرك» حول المحكمة الدولية

نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان، أن يكون السفير وليد بخاري قد أدْلَى بأيِّ تصريحات صحفية بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.

وقالت سفارة المملكة ببيروت عبر حسابها بموقع تويتر: « إشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف والمنسوب لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري، تودّ السفارة أن توضح أنَّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة».

وأضاف: «السفير لم يتحدَّث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أنَّ السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن».

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