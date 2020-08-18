وزارة الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافي من فيروس كورونا: تجاوزت الـ90%

كشفت وزارة الصحة، أنَّ نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%، وبينت أن عدد المتعافين بلغ (272911) حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (24942) حالة.

وأكّدت الصحة، أنَّ الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

وأوضحت الصحة أنه وفقًا لتقييم دولي فقد صنفت المملكة ضمن أكثر 20 دولة أمانًا من فيروس كورونا، لافتةً أنه تم زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي للفيروس، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية، وهو ما أسهم في تحقيق هذه النسبة ورفع عدد حالات التعافي.

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