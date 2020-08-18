الدفاع المدني يجدد التذكير بعقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية

1000 ريال وتتضاعف عند التكرار..
جدد الدفاع المدني التذكير بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.
وتبدأ عقوبة تعمُّد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بمعاقبة المخالف بـ1000 ريال في المرة الأولى وتتضاعف في حالة التكرار، وفقًا للحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع «تويتر».
وأضاف: «عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية.. عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.. رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العامّ والخاص.. عدم الالتزام بالإجراءات المعتمة عند ارتفاع درجة الحرارة)، وذلك في الحالات المنصوص عليه في تلك الإجراءات والتدابير».
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