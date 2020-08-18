أمير الباحة يناقش الاستفادة من المنطقة سياحيا

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، وعددا من المسؤولين بوزارة السياحة وبرنامج جودة الحياة. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار السياحي بمنطقة الباحة.

عقب ذلك رأس الأمير حسام اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي ومرافقيه في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، وجرى خلال الاجتماع استعراض الإستراتيجية الوطنية للسياحة في منطقة الباحة، التي تتضمن تهيئتها لاستقبال السياح من الداخل والخارج، إضافة إلى عرض تعريفي بالإستراتيجية الوطنية للسياحة في الباحة، كما تم استعراض مستهدفات صندوق التنمية السياحي في المنطقة ومنظومة السياحة الجديدة، وكذلك استعراض بعض الفرص الاستثمارية المميزة في المنطقة.

وأكد الأمير حسام بن سعود أن منطقة الباحة تحتوي على كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية مهمة، وهذا الأمر سوف يتحقق من خلال وضع المنطقة ضمن إستراتيجية التنمية السياحية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة السياحة في هذا المجال والقطاعات التابعة لها مثل صندوق التنمية السياحي في تمويل الفرص الاستثمارية للسياحة والهيئة السعودية للسياحة خلال صيف السعودية "تنفس".