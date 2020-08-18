اخبار السعوديه

أمير الباحة يناقش الاستفادة من المنطقة سياحيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، وعددا من المسؤولين بوزارة السياحة وبرنامج جودة الحياة. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار السياحي بمنطقة الباحة.

عقب ذلك رأس الأمير حسام اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي ومرافقيه في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، وجرى خلال الاجتماع استعراض الإستراتيجية الوطنية للسياحة في منطقة الباحة، التي تتضمن تهيئتها لاستقبال السياح من الداخل والخارج، إضافة إلى عرض تعريفي بالإستراتيجية الوطنية للسياحة في الباحة، كما تم استعراض مستهدفات صندوق التنمية السياحي في المنطقة ومنظومة السياحة الجديدة، وكذلك استعراض بعض الفرص الاستثمارية المميزة في المنطقة.

وأكد الأمير حسام بن سعود أن منطقة الباحة تحتوي على كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية مهمة، وهذا الأمر سوف يتحقق من خلال وضع المنطقة ضمن إستراتيجية التنمية السياحية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة السياحة في هذا المجال والقطاعات التابعة لها مثل صندوق التنمية السياحي في تمويل الفرص الاستثمارية للسياحة والهيئة للسياحة خلال صيف السعودية "تنفس".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة يناقش الاستفادة من المنطقة سياحيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا