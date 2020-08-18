أمير القصيم يشيد بتعامل المملكة مع فيروس كورونا

جاء ذلك، في كلمة الأمير فيصل بن مشعل خلال الجلسة الأسبوعية مع المواطنين، اليوم، بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية، التي كانت بعنوان "البنية التحتية التقنية في المملكة العربية السعودية"، وقدمها نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم، وتناول في مستهلها جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تعزيز الجانب التقني وتنمية الجوانب المرتبطة بالتقنية والتي قدم من خلالها الأمر الملكي بتأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" كهيئة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وأكد العثيم أن "سدايا" ساهمت في العديد من الإنجازات عبر تقديم 32 خدمة سحابية حكومية و103 مجموعات بيانات و101 مركز بيانات تم دمجها، إضافة إلى 1776 حقلا ومتجرا، و44 سيناريو من خلال منصة استشراف لتحديد فرص وفورات وإيرادات تقارب من 43 مليار ريال، إضافة إلى المساهمة في تقديم 14% من التوسع في مركز بيانات الحرس الوطني و472 ألف منشأة مسجلة في أبشر وكذلك ربط 147 قطاعا في خدمة النفاذ الموحد وخدمة 16,8 مليون مستخدم عبر منصة أبشر للأفراد، وتقديم 419 ألف تأشيرة سياحية و283 مليون ريال قدمت من خلال خدمة فرجت. وأوضح العثيم أن تطبيق تباعد يعد في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن التطبيقات التي استخدمت تقنية البلوتوث لكشف المخالطين، مشيراً إلى أن التقنية ساهمت في احتواء أزمة كورونا من خلال إنشاء 1,66 مليون سجل لدعم القطاعات الأمنية والصحية، و1,49 مليون عملية تجديد رخصة قيادة وسير مركبة، و302 ألف عملية في خدمة طلب عودة المقيمين لبلدانهم، و352 اجتماعا ضمن منظومة الاتصال المرئي "بروق".
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