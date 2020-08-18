السعودية اليوم / وزير الدفاع الروسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي



موسكو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

تلقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي مارك إسبر .

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانً لها أن الاتصال تركز على مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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19:47ت م

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