السعودية اليوم / الإيسيسكو تبحث مجالات التعاون مع البرازيل



الرباط 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير البرازيل لدى المغرب جوليو غلينتيرنيك بيتيلي، مجالات التعاون بين المنظمة والبرازيل في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأكد الدكتور المالك أن المنظمة تتبنى في رؤيتها وإستراتيجية عملها الجديدة الانفتاح على الجميع، بما في ذلك الدول غير الأعضاء، للتعاون وعقد الشراكات لفائدة المجتمعات المسلمة في هذه الدول، مشيرا إلى أن الإيسيسكو وضعت ميثاقا جديدا للدول المراقبة، يفتح الباب أمامها للانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب، والمشاركة في جميع أنشطتها دون أن يكون لها حق التصويت، داعيا البرازيل للانضمام إلى الإيسيسكو بصفة مراقب.

من جانبه أشاد السفير البرازيلي بما تشهده الإيسيسكو من تطوير وتحديث جعلها في مقدمة المنظمات الدولية التي قدمت عملا متميزا خلال جائحة

// انتهى //

19:32ت م

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الرباط 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير البرازيل لدى المغرب جوليو غلينتيرنيك بيتيلي، مجالات التعاون بين المنظمة والبرازيل في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأكد الدكتور المالك أن المنظمة تتبنى في رؤيتها وإستراتيجية عملها الجديدة الانفتاح على الجميع، بما في ذلك الدول غير الأعضاء، للتعاون وعقد الشراكات لفائدة المجتمعات المسلمة في هذه الدول، مشيرا إلى أن الإيسيسكو وضعت ميثاقا جديدا للدول المراقبة، يفتح الباب أمامها للانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب، والمشاركة في جميع أنشطتها دون أن يكون لها حق التصويت، داعيا البرازيل للانضمام إلى الإيسيسكو بصفة مراقب.من جانبه أشاد السفير البرازيلي بما تشهده الإيسيسكو من تطوير وتحديث جعلها في مقدمة المنظمات الدولية التي قدمت عملا متميزا خلال جائحة كورونا ، مؤكدا حرص البرازيل على التعاون مع المنظمة في مجالات عملها.// انتهى //19:32ت م0201

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