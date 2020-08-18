السعودية اليوم / الأردن تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجلت الأردن 40 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي الزرقاء والرمثا، مبينة تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1253 حالة.

// انتهى //

19:28ت م

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عمّان 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجلت الأردن 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1438 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية مخالطين لأشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي الزرقاء والرمثا، مبينة تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1253 حالة.// انتهى //19:28ت م0197

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