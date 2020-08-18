

الطائف 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

اطلع مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على جاهزية عدد من المدارس، والإجراءات المتبعة في تسليم المقررات الدراسية, للطلاب وفق برنامج زمني يستمر لعدة أيام استعداداً لعام دراسي جديد ومتميز.

ونوه اللهيبي بالإجراءات الصحية المتبعة في المدارس للوقاية من فيروس

وكانت الإدارة العامة للتعليم انتهت منذ وقت مبكر ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية وإلى المدارس بالمكاتب الداخلية لتسليمها للطلاب والطالبات في حينه.

// انتهى //

19:06ت م

0192



الطائف 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واساطلع مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على جاهزية عدد من المدارس، والإجراءات المتبعة في تسليم المقررات الدراسية, للطلاب وفق برنامج زمني يستمر لعدة أيام استعداداً لعام دراسي جديد ومتميز.ونوه اللهيبي بالإجراءات الصحية المتبعة في المدارس للوقاية من فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي ومنسوبات المدارس، مشيداً بجهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة بما يسهم في نجاح توزيع المقررات الدراسية لتكون بين يدي الطلاب والطالبات.وكانت الإدارة العامة للتعليم انتهت منذ وقت مبكر ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية وإلى المدارس بالمكاتب الداخلية لتسليمها للطلاب والطالبات في حينه.// انتهى //19:06ت م0192

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم الطائف يطلع على جاهزية المدارس وتسليم المقررات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.