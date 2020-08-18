السعودية اليوم / السودان تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

سجلت السودان 75 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، بارتفاع الإصابات إلى 12485 إصابة متضمنة 805 حالات وفاة و6398 حالة تعافٍ.

//انتهى//

18:43ت م

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الخرطوم 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى حالتي وفاة و13 حالة تعافٍ.وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، بارتفاع الإصابات إلى 12485 إصابة متضمنة 805 حالات وفاة و6398 حالة تعافٍ.//انتهى//18:43ت م0189

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