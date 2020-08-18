السعودية اليوم / رئيس جامعة الطائف يتفقد الكليتين الجامعيتين بمحافظتي رنية والخرمة



الطائف 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

تفقد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، اليوم ، الكليتين الجامعيتين بمحافظتي رنية والخرمة، ووقف على جاهزيتهما لاستقبال العام الدراسي الجديد.

واطلع على سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها حالياً بمرافق الكليات الجامعية.

والتقى رئيس جامعة الطائف بالمراجعين من أبناء محافظتي رنية والخرمة، وعقد اجتماعاً مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكليتين، واستمع لمقترحاتهم لتطوير البيئة الجامعيَّة.

وتأتي جولة الدكتور عسيري على الكليات الجامعية التابعة لجامعة الطائف انطلاقاً من حرص ومتابعة رئيس جامعة الطائف وسعيه للوقوف على جاهزية تلك الكليات، بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة.

// انتهى //

18:15ت م

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