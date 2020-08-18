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المملكة السعودية تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس عن بُعد من بلدانهم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس عن بُعد من بلدانهم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

قررت وزارة التعليم السعودية السماح للمعلمين والمعلمات الأجانب الذين لم تسمح لهم الظروف بالعودة إلى المملكة بتقديم الدروس التعليمية والأنشطة المدرسية عن بُعد من بلدانهم بسبب استمرار فيروس .

 

وأصدر نائب وزير التعليم، عبدالرحمن العاصمي توجيهاً بأن تُمكن المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المعلمين والمعلمات الأجانب من استخدام منصاتها الإلكترونية لتقديم هذه الدروس والأنشطة للطلاب.

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وشملت توجيهات نائب الوزير، طبقا لصحيفة "المدينة اونلاين" اليوم الثلاثاء أن يقوم مديرو الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بالإشراف ومتابعة أداء المعلمين والمعلمات وأن تتولى مكاتب التعليم الأهلي تقييم الوضع ورفع تقارير بها إلى وكالة التعليم العام الأهلي.

 

وتؤكد الخطوط الجوية السعودية أن الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.

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