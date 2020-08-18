شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل حملاتها الرقابية على القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

تواصل صحة الشرقية ممثلة بإدارة الالتزام ، جولاتها الرقابية على مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية وضبط المخالفين واحالتهم للجهات المختصة .

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