شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم الكتب الدراسية لـ 400 ألف طالب في مكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الإدارة أنها بدأت هذا الأسبوع تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد ، مؤكدةً أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس ( قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين ) سيحضرون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب وأن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع تأكيدها على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم .
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