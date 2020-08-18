فيديو.. ضبط 3 شباب انتحلوا صفة النساء لاستدراج ضحاياهم عبر مواقع التواصل

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة شباب قاموا بانتحال صفة النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بوضع صور وعبارات ذات إيحاءات جنسية بهدف جذب ضحاياهم من فئة الشباب، وبعد استدراجهم يقومون بالاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومركبات بالقوة.

كما يقوم المجرمون بإجبار الضحايا على الكشف عن أرقام حساباتهم البنكية والاستيلاء على ما بها من أموال عبر بطاقات الصراف الآلي.

واعترف المجرمون بأنهم نفذوا جريمتين بهذا الأسلوب وحصلوا على أموال تقدر بـ9 آلاف ريال.

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