2020-08-18

نتنياهو: إسرائيل والسودان والمنطقة سيحققون مكاسب من أي اتفاق للسلام

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والسودان والمنطقة ستحقق المزيد من المكاسب من أي اتفاق سلام يوقع بين الجانبين.

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كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي جاء تعليقاً على تصريحات متحدث الخارجية السودانية الذي قال إن بلاده تتطلع لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل قائم على مصلحة السودان.

وقالت الخارجية السودانية إنه ما من مبرر لحالة العداء مع إسرائيل مشيرة إلى أن الخرطوم ستجني العديد من الفوائد بعد توقيع اتفاقية السلام.

وعبرت السودان عن ترحيبها باتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل مؤكدة أن خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية.

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