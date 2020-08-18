محمد بن مسعود - الدمام - 18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 06:44 PM "العتيبي" مشرفًا على مكتب أمير مكة "العتيبي" مشرفًا على مكتب أمير مكة أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتكليف مشعل بن عايض العتيبي، مستشارًا ومشرفًا عامًّا على مكتبه. الكلمات المفتاحية ، "العتيبي" مشرفًا على مكتب أمير مكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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