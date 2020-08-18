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وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على تشكيل لجنة رئيسة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض للأزمات والكوارث للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل: اللجنة تضم في عضويتها جميع قيادات المنشآت التدريبية في المنطقة والإدارات المختصة، كما تم تشكيل لجان فرعية داخل المنشآت التدريبية، تتولى تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية طبقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بذلك.
وأضاف "المقبل" أن هذه اللجان تأتي استكمالًا لحرص القيادة رعاها الله على توفير البيئة التدريبية الآمنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 06:28 PM
تضم في عضويتها جميع قيادات المنشآت التدريبية
وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على تشكيل لجنة رئيسة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض للأزمات والكوارث للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.
وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل: اللجنة تضم في عضويتها جميع قيادات المنشآت التدريبية في المنطقة والإدارات المختصة، كما تم تشكيل لجان فرعية داخل المنشآت التدريبية، تتولى تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية طبقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بذلك.
وأضاف "المقبل" أن هذه اللجان تأتي استكمالًا لحرص القيادة رعاها الله على توفير البيئة التدريبية الآمنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
، "تقني الرياض" يشكل لجنة تُعنى بالأزمات والكوارث ،
المصدر : الخليج 365
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