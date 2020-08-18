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قدّم مستشفى الملك خالد في حفر الباطن خدماته الاستشارية والدوائية لـعدد 5.875 مستفيداً ومستفيدة، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ عدد المستفيدين من استشارات التغذية العلاجية 193 مستفيداً، وتم إيصال 4278 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم وقدّم الفريق الطبي الاستشارات الدوائية لـعدد 519 مستفيداً، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 885 متبرعاً.
وتأتي هذه الخدمات تواصلاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين.مستشفى الملك خالد حفر الباطن
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 06:21 PM
على مدار الأشهر الـ4 الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد
قدّم مستشفى الملك خالد في حفر الباطن خدماته الاستشارية والدوائية لـعدد 5.875 مستفيداً ومستفيدة، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ عدد المستفيدين من استشارات التغذية العلاجية 193 مستفيداً، وتم إيصال 4278 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم وقدّم الفريق الطبي الاستشارات الدوائية لـعدد 519 مستفيداً، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 885 متبرعاً.
وتأتي هذه الخدمات تواصلاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين.
، 5 آلاف مستفيد من الاستشارات في مستشفى الملك خالد في حفر الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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