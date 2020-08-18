، المحكمة الخاصة بلبنان تكشف المتهم الرئيسي في اغتيال "الحريري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - هاتف "عياش" لعب دوراً محورياً في ارتكاب الجريمة

أفادت القاضية بالمحكمة الخاصة بلبنان ميشلين بريدي، اليوم (الثلاثاء)، أن سليم عياش المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في ميليشيا حزب الله اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كان عضوًا في الميليشيا واستخدم هاتفًا محمولاً، كان محوريًا في الهجوم.

وأضافت ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصًا للحكم الصادر في 2600 صفحة، أن المحكمة الخاصة بلبنان مطمئنة بدرجة لا تدع مجالاً لشك منطقي إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت القاضية أن الأدلة أكدت أيضاً أن "عياش" كان ينتسب لـ"حزب الله"، ويواجه اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.

وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكمًا بشأن إدانة "عياش" أو تبرئة ساحته.المحكمة الخاصة لبنان