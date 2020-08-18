- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفادت القاضية بالمحكمة الخاصة بلبنان ميشلين بريدي، اليوم (الثلاثاء)، أن سليم عياش المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في ميليشيا حزب الله اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كان عضوًا في الميليشيا واستخدم هاتفًا محمولاً، كان محوريًا في الهجوم.
وأضافت ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصًا للحكم الصادر في 2600 صفحة، أن المحكمة الخاصة بلبنان مطمئنة بدرجة لا تدع مجالاً لشك منطقي إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت القاضية أن الأدلة أكدت أيضاً أن "عياش" كان ينتسب لـ"حزب الله"، ويواجه اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.
وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكمًا بشأن إدانة "عياش" أو تبرئة ساحته.المحكمة الخاصة لبنان
المحكمة الخاصة بلبنان تكشف المتهم الرئيسي في اغتيال "الحريري"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-18
أفادت القاضية بالمحكمة الخاصة بلبنان ميشلين بريدي، اليوم (الثلاثاء)، أن سليم عياش المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في ميليشيا حزب الله اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كان عضوًا في الميليشيا واستخدم هاتفًا محمولاً، كان محوريًا في الهجوم.
وأضافت ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصًا للحكم الصادر في 2600 صفحة، أن المحكمة الخاصة بلبنان مطمئنة بدرجة لا تدع مجالاً لشك منطقي إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت القاضية أن الأدلة أكدت أيضاً أن "عياش" كان ينتسب لـ"حزب الله"، ويواجه اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.
وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكمًا بشأن إدانة "عياش" أو تبرئة ساحته.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
04:35 PM
هاتف "عياش" لعب دوراً محورياً في ارتكاب الجريمة
أفادت القاضية بالمحكمة الخاصة بلبنان ميشلين بريدي، اليوم (الثلاثاء)، أن سليم عياش المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في ميليشيا حزب الله اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كان عضوًا في الميليشيا واستخدم هاتفًا محمولاً، كان محوريًا في الهجوم.
وأضافت ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصًا للحكم الصادر في 2600 صفحة، أن المحكمة الخاصة بلبنان مطمئنة بدرجة لا تدع مجالاً لشك منطقي إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت القاضية أن الأدلة أكدت أيضاً أن "عياش" كان ينتسب لـ"حزب الله"، ويواجه اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.
وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكمًا بشأن إدانة "عياش" أو تبرئة ساحته.
، المحكمة الخاصة بلبنان تكشف المتهم الرئيسي في اغتيال "الحريري" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الخاصة بلبنان تكشف المتهم الرئيسي في اغتيال "الحريري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.