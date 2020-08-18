شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 10 آلاف متر بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

استعادت أمانة الطائف ممثلة ببلدية جنوب الطائف أراضٍ بيضاء تم التعدي عليها بضاحية ليا تُقدر مساحتها بـ 10 آلاف متر مربع ، كما أزالت أسلاكاً بطول 200 متر من منطقة بسل.

وأشارت الأمانة إلى أن التعديات تم إزالتها بالتعاون مع شركاء الأمانة من لجان التعديات والجهات الأمنية، مبينة أن التعديات المضبوطة كانت على أراضٍ مخصصة للمشاريع التنموية أو أراضٍ ملاصقة للطرق السريعة والطرق تحت الإنشاء، بالإضافة إلى تعديات على أراضٍ مملوكة للغير.

يُذكر أن أمانة الطائف تتعامل مع التعديات وفق الأنظمة والتعليمات حيث تم إزالة التعدي عقب التأكد من عدم وجود اثباتات للملكية أو مستمسكات تخولهم الاستفادة من الأراضي الحكومية مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق المعتدين.