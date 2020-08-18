شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نسبة التعافي من كورونا بالمملكة تجاوزت 90% والان نبدء بالتفاصيل

- تقييم دولي: المملكة ضمن أكثر 20 دولة أماناً من فيروس كورونا

- عدد المتعافين 272911 حالة و الحالات النشطة 24942

كشفت وزارة الصحة أن نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%.

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وبينت أن عدد المتعافين بلغ ولله الحمد (272911) حالة حتى الآن ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (24942) حالة.

وأكدت "الصحة" أن الخطوات الإستباقية والإحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من إنتشارها والتخفيف من آثارها.

وأوضحت "الصحة" أنه وفقاً لتقييم دولي فقد صنفت المملكة ضمن أكثر 20 دولة أماناً من فيروس كورونا، لافتةً أنه تم زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة ، بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وإستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي للفيروس، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية، وهو ما أسهم بحمدالله في تحقيق هذه النسبة ورفع عدد حالات التعافي.