الصحة: المملكة ضمن أكثر 20 دولة أمانًا من فيروس كورونا

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت وزارة الصحة أنه وفقاً لتقييم دولي فقد صنفت المملكة ضمن أكثر 20 دولة أماناً من فيروس كورونا.

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ولفتت إلى أنه تم زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة ، بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي للفيروس، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية، وهو ما أسهم بحمدالله في تحقيق هذه النسبة ورفع عدد حالات التعافي.

حالات التعافي من فيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم أن نسبة حالات التعافي من كورونا في المملكة تجاوزت 90%.

وبينت أن عدد المتعافين بلغ ولله الحمد (272911) حالة حتى الآن ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (24942) حالة.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات

وأكدت “الصحة” أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

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