شكرا لقرائتكم أمير حائل يكرم العميد العنزي لدوره في مجابهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-18 أمير حائل يكرم العميد العنزي لدوره في مجابهة كورونا متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل Advertisements كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في قصر أجا اليوم، العميد أخصائي خلف بن تركي العنزي مدير العيادات التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة. يأتي ذلك تقديرًا للجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا المستجد ( كوفيد 19).



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يكرم العميد العنزي لدوره في مجابهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.