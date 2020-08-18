- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أمير حائل يكرم العميد العنزي لدوره في مجابهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير حائل يكرم العميد العنزي لدوره في مجابهة كورونا
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في قصر أجا اليوم، العميد أخصائي خلف بن تركي العنزي مدير العيادات التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة.
يأتي ذلك تقديرًا للجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا المستجد ( كوفيد 19).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يكرم العميد العنزي لدوره في مجابهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.