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حائل تسجل 85 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الحالات النشطة 619

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2020-08-18

حائل تسجل 85 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الحالات النشطة 619

تعافي 4542 حالة وحصيلة الوفيات 29

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل ٨٥ حالة إصابة جديدة من (كوفيد 19) بمنطقة حائل.

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توزيع حالات كورونا في حائل

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل المنطقة بواقع ٨١ حالة في حائل، ٣ حالات في محافظة الشنان وحالة واحدة في محافظة الغزالة.

حالات التعافي من كورونا

من جهة أخرى ارتفعت حالات التعافي اليومية بواقع (٢٧) حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى (٤٥٢٤) حالة ‏فيما بلغ إجمالي الوفيات (٢٩) حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات النشطة وصل إلى (٦١٩) حالة بينما بلغ إجمالي الحالات المصابة في حائل (٥١٧٢) حالة .



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