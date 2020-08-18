نسبة الشفاء من كورونا في السعودية تتجاوز 90 %

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تجاوزت نسبة الشفاء من كورونا في السعودية 90 % وهي من أعلى معدلات التعافي من كوفيد 19 حول العالم.

حالات الشفاء من كورونا في السعودية

وبحسب موقع إحصائيات وزارة الصحة الخاصة بمستجدات الفيروس في المملكة، فقد بلغ إجمالي حالات كورونا في السعودية 301,323 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 272,911 حالة أي بنسبة 90.57 % .

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توزيع حالات التعافي

وتصدرت العاصمة الرياض حالات التعافي من كورونا حيث سجلت 51,593 حالة، فيما سجلت مكة المكرمة 28,388 إضافة إلى 8,156 حالة في جدة و16,210 حالة في الهفوف و16,161 حالة في الدمام و16,007حالة في المدينة المنورة.

كما سجلت الطائف 9,741 والقطيف 7,120 ، الخبر 6,399 ، المبرز 6,296 وخميس مشيط 6,227 حالة في حين شملت حالات التعافي كافة المدن السعودية بنسب متفاوتة.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة والتي وصلت إلى (24942) حالة من بينها (1716) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3470 حالة.

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