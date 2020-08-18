169 إصابة كورونا جديدة في جازان والحالات النشطة 2079 حالة

2020-08-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 14 مدينة، حيث سجلت جازان 60 إصابة، وبيش 25 إصابة، وصبيا 25 إصابة، وأحد المسارحة 16 إصابة، والعيدابي 11 إصابة، وفيفاء 9 إصابات، وأبو عريش 7 إصابة، وصامطة 4 إصابات، والدائر 3 إصابات، والدرب 3 إصابات، وضمد إصابتين، والريث إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العارضة، وفرسان، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 96 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة، 3 حالات في جازان، وحالة في كل من صبيا وبيش.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 8153 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5985 حالة، وبلغ عدد الوفيات 89 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2079 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 301323 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 272911 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3470 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 24942 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1716 حالة.

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