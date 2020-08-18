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كشفت وزارة الصحة أن نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%.
وبينت أن عدد المتعافين بلغ ولله الحمد 272911 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 24942 حالة.
وأكدت "الصحة" أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.
وأوضحت "الصحة" أنه وفقاً لتقييم دولي فقد صنفت المملكة ضمن أكثر 20 دولة أماناً من فيروس كورونا، لافتةً إلى أنه تم زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي للفيروس، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
"الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تجاوزت 90%وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-18
كشفت وزارة الصحة أن نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%.
وبينت أن عدد المتعافين بلغ ولله الحمد 272911 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 24942 حالة.
وأكدت "الصحة" أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.
وأوضحت "الصحة" أنه وفقاً لتقييم دولي فقد صنفت المملكة ضمن أكثر 20 دولة أماناً من فيروس كورونا، لافتةً إلى أنه تم زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي للفيروس، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
05:21 PM
صُنفت ضمن أكثر 20 دولة أماناً من الفيروس
كشفت وزارة الصحة أن نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%.
وبينت أن عدد المتعافين بلغ ولله الحمد 272911 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 24942 حالة.
وأكدت "الصحة" أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.
وأوضحت "الصحة" أنه وفقاً لتقييم دولي فقد صنفت المملكة ضمن أكثر 20 دولة أماناً من فيروس كورونا، لافتةً إلى أنه تم زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي للفيروس، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
، "الصحة": نسبة التعافي من كورونا في المملكة تجاوزت 90% ،
المصدر : الخليج 365
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