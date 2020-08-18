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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالات الوفاة سجلت في بيت أولا ومدينة الخليل ويطا بمحافظة الخليل.
وبينت مي الكيلة أن محافظة القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 231 حالة، تلتها محافظة الخليل بإجمالي 140 إصابة، إضافة إلى ثماني إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" 24 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم سبعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
فلسطين فيروس كورونا الجديد
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 05:24 PM
وفاة 3 مرضى خلال 24 ساعةفلسطين.. إصابة 612 شخصاً جديداً بـ"كورونا"
أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالات الوفاة سجلت في بيت أولا ومدينة الخليل ويطا بمحافظة الخليل.
وبينت مي الكيلة أن محافظة القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 231 حالة، تلتها محافظة الخليل بإجمالي 140 إصابة، إضافة إلى ثماني إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن من بين المصابين بـ"كورونا" 24 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم سبعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
، فلسطين.. إصابة 612 شخصاً جديداً بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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