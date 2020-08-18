شكرا لمتابعة خبر عن مدير جامعة حائل: جميع الاختبارات ستكون حضوريا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أكد مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم على أن جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد.
وقال إبراهيم لقناة " الإخبارية " لاشك أن استمرار الدراسة عن بعد في الفترة الأولى من الفصل الدراسي هي من ضمن الإجراءات لتقليل إصابات فيروس " كورونا ".
وأضاف : جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد، "والجانب العملي" سوف يكون حضوريا أيضًا.
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