شكرا لمتابعة خبر عن مدير جامعة حائل: جميع الاختبارات ستكون حضوريا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أكد مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم على أن جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد.

وقال إبراهيم لقناة " الإخبارية " لاشك أن استمرار الدراسة عن بعد في الفترة الأولى من الفصل الدراسي هي من ضمن الإجراءات لتقليل إصابات فيروس " كورونا ".

وأضاف : جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد، "والجانب العملي" سوف يكون حضوريا أيضًا.