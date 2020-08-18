شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. البلدية تعتزم إطلاق دليل موحد لاشتراطات التشليح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم إطلاق دليل موحد لإشتراطات إنشاء ونظام وتشغيل التشليح بالمملكة قريبا. كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم إطلاق دليل موحد لإشتراطات إنشاء ونظام وتشغيل التشليح بالمملكة قريبا. وأوضحت أن ذلك يأتي للحد من سيطرة العمالة الوافدة الغير مرخصة على نشاط التشليح وقطع غيار السيارات المستعملة، والتي تسببت في سوء التنظيم وإنتشار العشوائية، في سوق يدر الملايين سنويا.

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