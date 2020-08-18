شكرا لمتابعة خبر عن حائل تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن حائل تصدرت عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، حيث سجلت 81 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1409 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 1409 حالة تعافي، و34 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3470 حالة.