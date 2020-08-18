شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: مشروع الشركات الجديد يحفز بيئة الأعمال ويدعم الاستثمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة التجارة بأن المشروع الجدبد الخاص بنظام الشركات، يستهدف خفض تكلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها، بما في ذلك شركة الشخص الواحد، مردفة بأن المشروع يستهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية.

وتابعت الوزارة بأن النظام الجديد يسمح للشركات بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسما واحدا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، كما يسمح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية، بالإضافة إلى إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء، سواء في اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي .

أوضحت بأن المزايا المطروحة في النظام الجديد يساعد على إضفاء المرونة لإصدار الأسهم وتداولها، وإتاحة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم بحقوق مختلفة، وتعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، وأبرزها عدم اشتراط حد أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وعدم وضع حد أعلى لمكافآت أعضاء المجلس، مع منح جمعية المساهمين حق تحديد تلك المكافآت، بالإضافة إلى بيان حقوق المساهمين وإيضاح واجبات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة