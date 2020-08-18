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مدى تأثر عودة عامل القطاع الخاص لعمله بشكل كامل على استحقاق التعويض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الثلاثاء ان عودة العامل المدعوم للعمل بشكل كامل أو بساعات عمل كاملة لا تؤثر على استحقاق التعويض .

وقالت "التأمينات الإجتماعية " لا تؤثر عودة العامل المدعوم للعمل بشكل كامل أو بساعات عمل كاملة على استحقاق التعويض بشرط أن يقوم صاحب العمل بصرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.

وكان الأمر الملكي الكريم قد صدر بدعم اقطاع الخاص في ظل أزمة لضمان حقوق العاملين والحماية الإجتماعية لهم .

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