شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 4526 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 272911، فضلًا عن تسجيل 34 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3470 حالة وفاة.