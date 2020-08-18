شكرا لمتابعة خبر عن 3 خطوات للتعامل مع دخول أداة حادة لجسم الإنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصحت مدينة الملك عبدالله الطبية المواطنين بكيفية التعامل مع الحالات التي قد يتعرض صاحبها لدخول آداة حادة لجسم الإنسان.

وقالت مدينة الملك عبدالله، بأنه في حال دخول جسم غريب أو أداة حادة بالجسم، ينصح بعدم تحريك المصاب حتى لا يزيد ذلك من تدهور حالته، وضرورة رفع رِجلَيّ المصاب لتجنب الصدمة وضمان وصول الدم للأعضاء الحيوية.

وتابعت بأنه يجب السيطرة على النزيف بلف قطعة قماش حول الجسم الغريب، كما يجب الإسراع بالمصاب للمستشفى بطلب سيارة الإسعاف، وعدم نزع الجسم الغريب حتى لا يزيد النزيف ويشكل خطرا على حالة المصاب.