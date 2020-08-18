بالصور .. وفاة عروسين ليلة زفافهما بجازان

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تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان (جنوب غرب السعودية) من انتشال جثمان عريسين سقطا في منحدر جبلي أثناء نزولهما من جبال محافظة هروب، بينما كانا في طريقهما لأحد الفنادق بعد انتهاء حفل زفافهما.

وقال جمعان الهروبي، وهو أحد أقارب العريسين لـ”العربية.نت”: إن الزوج كان ينتظر حفل زواجه منذ ما يقارب 9 أشهر، وقد تأجل موعد الزفاف بسبب جائحة كورونا، لتستقر أسرتا العريس والعروس على تحديد مساء أمس الاثنين كموعد للحفل.





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