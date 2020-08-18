إغلاق 190 محلًّا تجاريًّا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية في جدة

نفّذت أمانة محافظة جدة، على نطاق 19 بلدية فرعية، جولات رقابية ميدانية أسفرت عن إغلاق 190 محلًا تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية منها 59 ورشة جرى إغلاقها لمخالفتها هذه الأنظمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه جرى تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، وسط تأكيد الأمانة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.

وأعرب الزهراني، عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ (بلدي) للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.