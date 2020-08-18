هيئة النقل: صرف الدفعة الأولى من مبادرة دعم الأفراد العاملين في توجيه المركبات

بدءًا من غد الأربعاء..
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء صرف الدفعة الأولى للمستحقين في مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات.
وأوضحت هيئة النقل، عبر حسابها على تويتر، أن صرف الدفعة الأولى سيبدأ غدًا الأربعاء 19 أغسطس.
وكانت الهيئة العامة للنقل أعلنت، في 8 مايو الماضي، صدور الموافقة الكريمة على دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات ولمدة ثلاثة أشهر.
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