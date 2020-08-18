يشمل تقنية جديدة.. «عرب سات» توقع عقدًا مع إيرباص لتصنيع أول أقمار الجيل السابع «بدر 8»

وقعت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، مع شركة ايرباص للدفاع والفضاء، عقدًا لتصنيع القمر (بدر - 8) الذي يعد أول أقمار الجيل السابع لعرب سات والمتوقع إطلاقه في بداية عام 2023.

وأوضحت (عرب سات)، أنه سيتم بناء القمر باستخدام منصة ايرباص الجديدة (Eurostar Neo) التي تم تصميمها حديثًا لأقمار البث التليفزيوني والاتصالات ذات المدار الثابت؛ ما يعد نقلة نوعية في مجال تصنيع الأقمار الصناعية بزيادة قدرات حمولة البث مع كفاءة في استخدام الطاقة وأنظمة التحكم الحراري، واستخدام أنظمة الدفع الكهربائية؛ ما يطيل عمر القمر التشغيلي، وتقلل من فترة تصنيع القمر بشكل كبير.

وأشارت إلى أن القمر (بدر - 8)، يشمل تقنية جديدة خاصة بالاتصالات الضوئية؛ حيث يحتوي على حمولة مضافة تستخدم من قبل شركة ايرباص لدراسة تأثير العوامل الجوية على إشعاع ضوئي (أشعة الليزر) يرسل من الأرض إلى القمر الصناعي؛ حيث من المتوقع أن تمثل الأشعة الضوئية نقلة نوعية في صناعة الأقمار المستقبلية. وسيغطي القمر الجديد (بدر - 8)، أول أقمار الجيل السابع منطقة الشرق الأوسط وأجزاء كبيرة من أوروبا وإفريقيا وآسيا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لعرب سات المهندس خالد بن أحمد بالخيور، إن (بدر - 8)، سينضم إلى مجموعة أقمار (بدر) في الموقع المداري الحصري لعرب سات 26 درجة شرقًا، وسيحمل سعات فضائية هائلة للبث التليفزيوني والاتصالات الفضائية وخدمات تبادل المعلومات على الحزم الترددية (ku - C)، وسيعزز السعات الفضائية على أسطول أقمار عرب سات ضمانًا لاستمرارية وتطوير خدماتها للسنوات المقبلة؛ ما يعزز من دور عرب سات الريادي بمنطقة الشرق الأوسط لخدمات البث التليفزيوني والاتصالات الفضائية.

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وأبان أن استثمارات عرب سات ستصل بعد إطلاق (بدر - 8) إلى قرابة الـ300 مليون دولار شاملة الإطلاق والتأمين والقطاع الأرضي.

بدوره، قال رئيس قطاع الفضاء بإيرباص جان مارك نصر، إن (بدر - 8)، يحتوي على أفضل التقنيات، بما في ذلك حمولة اتصالات ضوئية مبتكرة حديثه، مؤكدًا أن هذا سيعزز الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع المنظمة العربية للاتصالات الفضائية، التي تعمل على ربط المجتمعات من خلال أقمارها الصناعية عبر الشرق الأوسط والعالم لأكثر من 40 عامًا.

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