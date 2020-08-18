القبض على المتورط في حريق 25 ناقلة أعلاف بحفر الباطن

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من تحديد شخصية المتورط في اشعال النار في 25 شاحنة لنقل الأعلاف بحفر الباطن.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن في حالتي اشتباه بحريقين طالا (25) شاحنة لنقل الأعلاف بالمحافظة بتاريخ 14 و20 ذي الحجة 1441هـ، أظهرت أنهما كانا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.

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وأضاف: أن إجراءات البحث والاستدلال، أسفرت عن تحديد هوية المتورط بذلك وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)؛ حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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