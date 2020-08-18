«الزكاة والدخل» تحصل على شهادة دولية في التميز المؤسسي

حصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على شهادة Committed to Excellence 2 Stars، من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وذلك بعد أن تمكنت بنجاح من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، إن الهيئة تبذل قُصارى جهدها لحَوْكمة أدائها المؤسسي، من خلال تطوير منظومة أعمالها، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في الهيئة.

وأضاف، أن التطوير المتواصل في أداء الهيئة المؤسسي، هدفه الارتقاء بجودة خدمات الزكاة والدخل المُقدَّمة إلى المكلفين في المملكة، وتوفير جميع الأدوات والموارد الداعمة لهم؛ لتمكينهم من أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، والامتثال الطوعي لها.

من جانبه، أكد وكيل المحافظ للاستراتيجية والتطوير مهند باسودان، أن هذه الشهادة تُعَد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الشهادات التي حصلت عليها الهيئة مؤخرًا من منظمات عالمية مرموقة، توثِّق التميز المؤسسي للهيئة، كان آخرها شهادتَيْن من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وهما شهادة (آيزو 9001:2015) و(آيزو 10002:2018).

بدوره، قدم مدير إدارة التميز التشغيلي بالهيئة المهندس عبدالله الفنتوخ، الشكر لجميع الزميلات والزملاء في الهيئة على تميزهم، الذي تم تتويجه بهذا الإنجاز، مضيفًا بأن حصول الهيئة على شهادة Committed to Excellence 2 Stars، كان خلفه الكثير من الجهود والمشاريع التحسينية، الهادفة إلى رفع مستوى نضج الأعمال وتميزها في مختلف المجالات.

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وأوضح الفنتوخ أن عمليات التطوير والتميز في الهيئة، هي رحلة طموحة مستمرة لا تنتهي، من أجل رفع جودة الأعمال وتحقيق رضا جميع أصحاب المصلحة.

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