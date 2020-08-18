فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة خارجية أستراليا تعزيز التعاون بين البلدين

خلال اتصال هاتفي بينهما..
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع وزيرة خارجية أستراليا ماريس بين.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
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